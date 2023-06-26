شرطة دبي تُكرم المتطوعين في مبادراتها المُجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، المتطوعين من الجمهور الخارجي الذين شاركوا مع شرطة دبي في تنفيذ مبادراتها المجتمعية، وذلك تقديراً لجهودهم في العمل التطوعي، وتحفيزاً لكافة القائمين على دعم وتعزيز مفهوم التطوع في المجتمع.

حضر التكريم اللواء الدكتور عادل السويدي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة جبل علي، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة والضباط وأفراد المجتمع.

وأشاد اللواء خليل المنصوري، خلال حفل التكريم الذي أُقيم في نادي الضباط، بالدور المتميز للمتطوعين في إنجاح المبادرات المجتمعية المُختلفة التي تُنفذها مراكز الشرطة على مستوى إمارة دبي، والتي ينعكس أثرها على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

بدوره، أكد اللواء الدكتور عادل السويدي أن شرطة دبي عملت منذ وقت مُبكر على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأوجدت منظومة متكاملة ومنصة تُعنى بالتطوع في المبادرات المجتمعية التي تنفذها شرطة دبي، ما كان له أثر إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع، مُشيداً بالجهود التي نفذها المتطوعون في كافة المبادرات المجتمعية.

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