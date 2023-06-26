مهرجان ليوا للرطب يخصص 293 جائزة لمسابقات دورته الـ 19

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب تفاصيل مسابقات الدورة الـ 19 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي تراث الإمارات، وذلك في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 17 ولغاية 30 يوليو المقبل.

ويشهد المهرجان على مدار 14 يوماً تنظيم 23 مسابقة رئيسية خصص لها نحو 293 جائزة بقيمة تبلغ أكثر من 8 ملايين و300 ألف درهم، والموزعة على فئات (مسابقات مزاينة الرطب، مسابقات الفاكهة، مسابقات المزرعة النموذجية، مسابقات أجمل مجسم تراثي وأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج).

وتتضمن مزاينة الرطب 11 مسابقة خصص لها 195 جائزة بقيمة 4 ملايين و336 ألف درهم، موزعة على النحو التالي (الدباس 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، الخلاص 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، الفرض 15 حائزة بقيمة 397 ألف درهم، الخنيزي 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، بومعان 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، الشيشي 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، خلاص مزارع العين 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، فرض مزارع العين 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، مسابقة أكبر عذج 15 جائزة بقيمة 234 ألف درهم، مسابقة ليوا لنخبة الرطب 15 جائزة بقيمة 540 ألف درهم، مسابقة الظفرة لنخبة الرطب 15 جائزة بقيمة 725 ألف درهم).

وتحرص اللجنة المنظمة من خلال هذه المسابقات على تشجيع المزارعين على الاعتناء بشجرة النخيل والعمل على تحسين إنتاجها ورفع جودة المنتج، والتوسع في زراعة الأصناف التجارية، وتوعيتهم بالأساليب الحديثة في هذا المجال.

الفاكهة

أما مسابقات الفاكهة، فتتضمن 7 مسابقات خصص لها 63 جائزة بقيمة مليون و102 ألف درهم .

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