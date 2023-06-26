«نسائية دبي» تطلق برنامج الإجازة الصيفية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية النهضة النسائية بدبي، إطلاق برنامج الإجازة الصيفية، تحت شعار «عالم المهارات» مع شخصية (شمسة) المبتكرة، في الفترة من 3 إلى 27 يوليو المقبل.

ويستهدف البرنامج الفتيات من 8 إلى 16 سنة، تحقيقاً لغاياتها الاستراتيجية في دعم قدرات ومواهب الطفولة، واستثمار فترة الإجازة الصيفية بما هو مفيد وممتع، في بيئة جاذبة تدعم المهارات، عبر برنامج منوع يتشكل على فريقين (فريق الفرص) و(فريق الأفكار)، في قالب ترفيهي مميز، ويحتوي على مجموعة ورش ودورات تخصصية علمية وعملية لمدربات معتمدات.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية أن الهدف من هذا البرنامج هو استثمار أوقات الفراغ لدى الفتيات، وإعداد جيل متسلح بالمعرفة والقيم الأخلاقية، مشيرة إلى أن الفعاليات الصيفية تتضمن أنشطة متنوعة ومحببة للفتيات مثل فنتازيا الألوان في الفن التشكيلي، ورش في الرسم وعمل الصابون والشمع، دورات في العناية بالشعر وفي الخياطة والتصميم بعنوان «إبرة وخيط»، حصص المطبخ المتنوعة بعنوان وصفات «شمسة» طبخ وشوكولاته، تعلم المهارات الأساسية لرياضة السباحة، رحلات متنوعة ومسابقات ثقافية، أنشطة تحفيزية لتقديم أفكار ابتكارية وعروض قصصية وأخرى مسرحية تتناول إظهار قيم أخلاقية وتربوية.

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