«الإمارات الصحية»: جودة الخدمات أولوية قصوى

المصدر: دبي - البيان

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أكّد الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال لقائه مجموعة من المتعاملين في عدد من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة بمختلف إمارات الدولة، أن المؤسسة تضع المتعامل في قمة هرم أولوياتها، وأن رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية لهم يعد أهمية قصوى لدى المؤسسة، التي تواصل بذل جهودها الحثيثة لتوظيف إمكاناتها كافة وتسخير مواردها واستثمار كوادرها وخبراتها بهدف الارتقاء بمستوى المنظومة الصحية في الدولة.

جاء ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي أجراها السركال لعدد من المنشآت الصحية رافقه فيها الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، فقام بزيارة مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله بإمارة رأس الخيمة، وتفقد فيه الصيدلية الروبوتية الذكية التي تعد واحدة من 5 صيدليات روبوتية على مستوى منشآت المؤسسة تعمل بطريقة متكاملة لتحضير وصرف الوصفات الطبية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي ومن دون تدخل بشري، كما زار مركز المحيصنة الصحي بإمارة دبي، ومركز المدينة الصحي بإمارة عجمان، ومركز أم القيوين التخصصي لطب الأسنان.

وأبدى في الزيارات ضرورة اتباع النهج الابتكاري، واعتماد ثقافة التميز والريادة، عبر تبني أفضل الممارسات المتبعة، وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والاحترافية التي من شأنها تحقيق سعادة المتعاملين، وضمان الجاهزية والاستعداد للمستقبل.

وقال السركال: «تضع المؤسسة الارتقاء بالخدمات المقدمة نصب عينيها، وتحرص على التواصل المباشر مع متعامليها والاستماع من قرب لاقتراحاتهم ومعرفة آرائهم، وتذليل الصعوبات التي تعوق تحقيق سعادتهم، وعبر هذه الزيارات الميدانية المكثفة نؤكد أن الوقوف على التحديات ومعالجتها وإيجاد الحلول اللازمة والمستدامة لها ركيزة أساسية تعمل المؤسسة على تحقيقها».

من جانبه أكد الدكتور عصام الزرعوني، أنه وفقاً للخطط التطويرية التي تنتهجها المؤسسة ضمن استراتيجيتها الشمولية الهادفة إلى تعزيز مستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المستدامة والمتكاملة، تحرص المؤسسة على مواكبة التطورات التي يشهدها الواقع الصحي العالمي، وتعمل على استقطاب أحدث وأفضل الحلول الطبية الذكية والأجهزة المبتكرة المعتمدة على التكنولوجيا الطبية والرقمية.

رعاية

وأشار الزرعوني إلى أن المؤسسة تواصل بذل جهودها الحثيثة لتمكين قطاع الرعاية الصحية وتحسين الرحلة العلاجية للمرضى عبر دعم المراكز والمنشآت الصحية التابعة لها .

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