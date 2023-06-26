«عونك يا وطن» يوزع كسوة العيد على الأيتام

المصدر: العين - البيان

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وزع فريق عونك يا وطن التطوعي «كسوة العيد» على الأيتام والأسر المتعففة برعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس الفريق، لتقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة داخل الدولة خاصة في مناسبات الأعياد.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري: «كسوة العيد» مبادرة سنوية نعمل في الفريق على استدامتها كل عام، ضمن حرصنا على ملامسة الحاجات الإنسانية والاستجابة الفاعلة معها، لنشارك الأسر والأطفال فرحة العيد ولجعل هذه المناسبة سعيدة على قلوبهم.

وأكد أن هذه المبادرة تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بنشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي، مشدداً على حرص الفريق على إسعاد الأطفال وأسرهم، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، وذلك من أجل تعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

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