«دبي للإسعاف».. 127 نقطة للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تأمين جميع مناطق الإمارة بـ127 نقطة إسعافية لضمان الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الخدمة على مدار الساعة بكل احترافية وأريحية لزوار ومجتمع دبي، مؤكدة إنهاء الاستعدادات كافة الخاصة بتأمين العيد بجهوزية عالية وبالتعاون مع مختلف القطاعات السياحية والتسويقية وعبر خطة متكاملة لتغطي احتفالات دبي.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: طواقمنا الإسعافية بما يشمل الموظفين في غرف العمليات لإدارة البلاغات مستعدة لتغطية عيد الأضحى المبارك عبر خطة استباقية متكاملة تشمل تأمين الفعاليات والأحداث كافة في دبي لضمان الوصول لمكان البلاغ بالسرعة الممكنة، وتم تخصيص 762 كادراً مؤهلاً موزعاً على 127 نقطة إسعافية بمركبات إسعافية متخصصة كمركبة طبيب الطوارئ وسيارات إسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية ودراجات التدخل السريع وزوارق الإسعاف البحرية والإسعاف الجوي بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي، إضافة لوحدات العناية المركزة التي ستكون في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة مستعدة لتلبية أي بلاغات قد تطرأ على مدار الساعة، كما يشرف على سير العمل فريق عمل من القادة والمشرفين الميدانيين موزعين على مختلف مناطق الإمارة وعلى مدار الساعة لضمان جهوزية فريق عمل المؤسسة لتأمين سلامة ضيوف الإمارة وقاطنيها.

كما أكد جلفار وجود الطواقم الإسعافية بالقرب من المناطق السكنية ومراكز التسوق والمناطق السياحية، والحدائق والشواطئ، إضافة إلى تأمين قاعات مطارات دبي، ومنطقة حتا والمناطق الريفية مطالباً الجمهور بالتعاون مع الجهات المنظمة واتباع الإرشادات المرورية من ناحية السرعات المحددة في الطرقات والمناطق المزدحمة، والاحتفال بالعيد بمسؤولية تجنبهم وتجنب أطفالهم التعرض لأي حوادث تهدد سلامتهم.

ودعا المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أفراد المجتمع للإبلاغ عن الحالات الطارئة عن خدمات الإسعاف بالاتصال برقم الطوارئ 998 أو تطبيق الاستغاثة DCAS SOS.

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