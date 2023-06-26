2344 موظفاً من «كهرباء دبي» يتقلدون «وسام إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

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تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح «وسام إكسبو 2020 دبي» للأشخاص الذين أسهموا في نجاح استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للحدث العالمي، سلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 2344 موظفاً من الهيئة «وسام إكسبو 2020 دبي» تقديراً لجهودهم طوال فترة انعقاد المعرض وما سبقها من تحضيرات واستعدادات.

وتقدم معالي سعيد محمد الطاير بأسمى آيات العرفان والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذه المكرمة الغالية ومنح وسام «إكسبو 2020 دبي» للمتطوعين وفرق العمل من موظفي الهيئة.

حرص

وقال معالي الطاير: «تؤكد هذه المكرمة السامية حرص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تقدير جهود المتطوعين وفرق العمل الذين أسهموا في استضافة أفضل نسخة لمعرض إكسبو وتحقيق النجاح الذي يليق بالدولة، وقدموا صورة مشرفة عن إمارة دبي والإمارات، وجعلوا «إكسبو 2020 دبي» تجربة لا تنسى لملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات وإمارة دبي في تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى، ودورها في توطيد أواصر التقارب بين شعوب العالم».

وأضاف معاليه: «بعث إكسبو 2020 دبي رسالة أمل إلى العالم بأسره انطلاقاً من دولة الإمارات، أرض الفرص وتحقيق الأحلام، بإمكانية تحويل التحديات إلى فرص واعدة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والعزيمة القوية لأبناء الوطن المخلصين الذين اعتبروا مشاركتهم في هذا الحدث العالمي واجباً وطنياً يردون به الجميل للوطن المعطاء».

وأعرب موظفو الهيئة الذين حصلوا على «وسام إكسبو 2020 دبي» عن سعادتهم الغامرة وامتنانهم لتشريفهم بمثل هذا التكريم السامي، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، وأكدوا أنهم يشعرون بالفخر والاعتزاز لأنهم كانوا جزءاً من هذا الحدث التاريخي الذي جمع العالم بأسره على أرض دولة الإمارات، مشددين على أن مشاركاتهم التطوعية في إكسبو 2020 دبي وغيره من الفعاليات واجب وطني يردون به الجميل للوطن.

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