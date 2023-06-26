إشادة عالمية بإنجازات الإمارات في الفضاء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد جميل قعوار، نائب رئيس شركة «ICEYE» لصناعة الأقمار الاصطناعية، عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تأسيس وكالة الإمارات للفضاء في عام 2014 دفع أبحاث واستكشاف علوم الفضاء في الدولة، وقال إنه مع رؤية الدولة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن اعتمادها على النفط والغاز، تأمل الدولة في تطوير قطاع فضاء وطني على مستوى عالمي يدعم التنمية المستدامة ويشجع الإماراتيين الشباب ليصبحوا علماء فضاء ورواداً في التكنولوجيا.

وعن أبرز التحولات التي تشهدها صناعة الفضاء في الإمارات، قال قعوار: يعد البرنامج الذي نشارك فيه مع «بيانات» و«ياه سات» خطوة مهمة نحو تحقيق نظام بيئي فضائي أوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تطوير قدرات تصنيع الأقمار الاصطناعية داخل الدولة.

وأضاف: «وسيقدم مجموعة من الفوائد الاستراتيجية للدولة، بما في ذلك الوصول إلى بيانات الأقمار التي تعمل بنظام رادار الفتحة التركيبية السيادية، وتعزيز خصوصية البيانات، وزيادة بناء القدرات المقيمة في البلاد لاستكشاف الفضاء، بالإضافة إلى ذلك، سيعمل البرنامج على تعزيز التعاون بين اللاعبين الاستراتيجيين المهمين في النظام البيئي للفضاء في دولة الإمارات، وتعزيز مكانة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، وفتح إمكانيات جديدة لبيانات وياه سات ومساعي الدولة لاستكشاف الفضاء في المستقبل».

وعن آخر الأنظمة التي أطلقتها الشركة مؤخراً أجاب نائب الرئيس التنفيذي: «شركة ICEYE التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، متخصصة في مجال تكنولوجيا الأقمار الفضائية بصفتها المالك والمشغل لأكبر مجموعة من أقمار الرادار ذات الفتحة التركيبية في العالم. ترسل مجموعة أقمار التابعة لـ ICEYE، والتي تعمل بتقنية الرادار ذات الفتحة التركيبية، حزم رادار قوية بعيدًا عن سطح الأرض حوالي 550 كيلومترًا في الفضاء».

ويهدف برنامج بيانات إلى تطوير مجموعة من خمسة أقمار صناعية على الأقل في مدار أرضي منخفض (LEO) لتوفير تدفق بيانات متسق للحلول الشاملة لتطبيقات الأقمار التي تعمل بتقنية رادار الفتحة التركيبية. وستغطي سلسلة القيمة بأكملها من خلال الاستفادة من أوجه التآزر المتاحة في قدرات التدفق العليا والمتوسطة في الياه سات، بما في ذلك البنية التحتية الرائدة للأقمار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز