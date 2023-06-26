"مكتب شؤون حجاج الإمارات " يبحث خطة تسكين ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

المصدر: وام

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ترأس الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بحضور محمد سعيد النيادي نائب رئيس المكتب اليوم اجتماعا تنسيقيا لأصحاب الحملات الإماراتية استعرض خطة وآلية تسكين حجاج الوطن في مختلف المشاعر المقدسة إلى جانب التنسيق حول آلية حركتهم وتفويجهم عبر وسائل النقل المختلفة.

تطرق الكعبي خلال الاجتماع إلى آلية رحلة الحجاج منذ توجههم إلى منى يوم التروية حتى الانتهاء من أداء المناسك وعودتهم إلى الدولة وسبل تنفيذ الخطط الموضوعة بشأن التحرك بكل يسر وسلامة، وتوفير وسائل الراحة والسعادة لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسكهم وأثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة وآلية دخولهم إليها بالتنسيق مع فرق العمل المختصة.

و أكد الكعبي حرص مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على إنجاح موسم الحج بدعم القيادة الرشيدة وجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالتعاون مع أصحاب الحملات للارتقاء بخدمة حجاج الدولة وتسخير الإمكانيات كافة لأداء مناسكهم براحة وطمأنينة.

على صعيد متصل ‏بحث فريق الوعظ بمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات خلال اجتماع مع وعاظ الحملات الإماراتية برامجه وخدماته خلال موسم الحج خدمة لحجاج الدولة.

تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر المكتب استعراض أهم البرامج الوعظية خلال موسم الحج، والأمور التي يجب اتباعها في المشاعر، حيث يقوم فريق الوعظ بدور كبير في ضمان وصول التوعية الدينية إلى كافة حجاج الدولة من خلال نخبة من الوعاظ والمفتين بما يضمن أداء الحجاج مناسكهم بصورة سليمة وسلسة.

وأوضح الدكتور محمد مطر الكعبي أنه بدعم القيادة الرشيدة لمكتب شؤون الحجاج وبجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة يعمل المكتب ضمن مهامه على توعية حجاج الدولة لأداء المناسك بالشكل الصحيح ضمن برامج وضعها فريق الوعظ في المشاعر المقدسة لتزويد الحجاج بكل ما يحتاجونه من المعلومات الدينية والاستفسارات المتعلقة بالأمور الشرعية إضافة إلى برامج وعظية خاصة للنساء تقوم عليها مجموعة من كبار الواعظات المتميزات في الدولة.

وأوضح الكعبي أن المكتب في إطار رؤيته الهادفة ورسالته في خدمة حجاج الدولة قدم خطة وعظية موحدة لجميع الوعاظ تتضمن العديد من البرامج والفعاليات الدينية، كالمحاضرات الوعظية والندوات التوعوية والدروس الفقهية، وإعداد لوحات توعوية في الأماكن المخصصة لمخيمات حجاج الدولة بهدف إيصال المعلومات والإرشادات الفقهية للحاج أثناء تواجده في المشاعر المقدسة ..وعمل على تفعيل خطوط ساخنة للإجابة عن استفسارات حجاج الدولة على مدار (24) ساعة.

وحث الكعبي .. الوعاظ خلال الاجتماع على الالتزام بمنهج التيسير في الفتوى، مع الرجوع إلى فريق الوعظ في المسائل التي تشكل على الواعظ وطالبهم بتفقد حاجة الحجاج من المواعظ والاستفسارات الشرعية والالتزام بالبرنامج الوعظي المحدد من قبل الفريق، مع الحرص على تنفيذ برنامج الفعاليات الوعظية في مشعر منى وعرفة من خلال برنامج البث المباشر للمحاضرات والالتزام ببرنامج الإمامة في مشعر منى خلال يوم التروية ويوم النحر وأيام التشريق والسعي لإسعاد حجاج الإمارات .

وأكد أن المكتب يواصل جهوده عبر جميع فرق العمل لتسخير التقنيات الحديثة في تنفيذ برامج الفريق خلال أيام الحج منذ قدوم الحاج و حتى انتهاء المناسك.

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