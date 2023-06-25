"طرق دبي" تعلن مواعيد خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 2023

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1444 هجرية - 2023 ميلادية، والتي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) ومراكز إسعاد المتعاملين مغلقة من الثلاثاء إلى الجمعة من 9 إلى 12 ذي الحجة (من 27 إلى 30 يونيو) على أن يستأنف الفحص الفني فقط يوم 12 ذي الحجة (30 يونيو) ويستأنف عمل القاعات يوم السبت 13 ذي الحجة (1 يوليو).

وستكون جميع مراكز إسعاد المتعاملين مغلقة من الثلاثاء إلى الجمعة 9 ذي الحجة إلى 12 ذي الحجة (من 27 إلى 30 يونيو) باستثناء مركز الكفاف سوف يكون مفتوحا على مدار الساعة. وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وسيعمل المترو بخطيه الأحمر والأخضر كما يلي: 23، 24، 26، 27، 28، 29، 30 يونيو و1 يوليو) من 5:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي. وسيعمل الخطان في يومي 25 يونيو و2 يوليو من 8:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي.

وسيعمل الترام كما يلي: 23، 24، 26، 27، 28، 29، 30 يونيو و1 يوليو من 6:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي، وسيعمل الترام في يومي 25 يونيو و2 يوليو من 9:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل الحافلات العامة في دبي حسب أيام الأسبوع من الاثنين إلى الخميس 4:30 صباحاً – 12:30 صباح اليوم التالي، الجمعة 5:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي، السبت والأحد 6:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي.

أما خطوط الحافلات عبر المدن التي تعمل حاليا، فهي: (E16) من السبخة إلى حتّا، (E100) من الغبيبة إلى أبوظبي، (E101) من ابن بطوطة إلى أبوظبي، (E102) من ابن بطوطة إلى المصفّح، (E201) من الغبيبة إلى العين، (E303) من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، (E306) من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، (E307) من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، (E307A) من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، (E315) من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، (E400) من محطة الاتحاد إلى عجمان، (E411) من محطة اتصالات إلى عجمان، و(E700) من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.

ملاحظة: سيتم تحويل رحلات الخط E100 من وإلى محطة حافلات الغبيبة إلى محطة حافلات ابن بطوطة من الساعة 2:00 ظهراً فصاعدًا يوميًا من 27 يونيو إلى 2 يوليو 2023.

النقل البحري

الباص المائي:

مرسى دبي (BM1) مارينا مول - مارينا ووك (وبالعكس) من 12:00 مساءً – 12:11 صباحاً (اليوم التالي). مارينا بروميناد - مارينا مول (وبالعكس) من 4:11 مساءً – 11:17 مساءً. مارينا تيراس - مارينا ووك (وبالعكس) من 4:08 مساءً – 11:16 مساءً. الخط كامل من 4:08 مساءً – 10:56 مساءً.



التاكسي المائي:

مارينا مول – بلوواترز (BM3) من 4:00 مساءً – 11:40 مساءً. حسب الطلب من 3:00 مساءً – 11:00 مساءً. يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

العبرة:

سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) من 10:00 صباحاً – 11:20 مساءً. الفهيدي - السبخة (CR4) من 10:00 صباحاً – 11:25 مساءً. الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) من 10:00 صباحاً – 11:25 مساءً. بني ياس – السيف (CR6) من 10:00 صباحاً – 11:57 مساءً. دبي فستيفال سيتي – ميناء خور دبي (CR9) من 4:00 عصراً – 11:20 مساءً. الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) من 08:00 صباحاً – 11:30 مساءً. سوق دبي القديم– سوق المرفأ (CR12) من 4:20 مساءً - 10:50 مساءً. سوق ديرة القديم– سوق المرفأ (CR13) من 4:05 مساءً - 10:35 مساءً. الرحلات السياحية من محطة شارع الشيخ زايد (TR6) من 4:00 مساءً - 10:15 مساءً

فيري دبي:

الغبيبة – قناة دبي المائية (FR1) من 1:00 مساءً و 6:00 مساءً. قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) من 2:20 مساءً و 7:20 مساءً. قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) من 1:50 مساءً و 6:50 مساءً. بلوواترز – مارينا مول (FR2) من 2:50 مساءً و 7:50 مساءً. مارينا مول –بلوواترز (FR2) من 1:00 مساءً و 6:00 مساءً. بلوواترز – قناة دبي المائية (FR2) من 1:15 مساءً و 6:15 مساءً. الرحلات السياحية من مارينا مول (FR4) 11:30 صباحاً و4:30 مساء. سوق المرفأ – الغبيبة (CR10) من 6:15 مساء – 9:45 مساء.



ستكون جميع المواقف العامة مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق ابتداء من يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة (الموافق 27 يونيو 2023) ولغاية نهاية يوم الجمعة 12 ذي الحجة (الموافق 30 يونيو 2023).

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