مشروع لإنشاء أول مستشفى متخصص بالجهاز الهضمي في دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتزم مركز أسان الطبي (أحد أكبر المؤسسات الطبية في كوريا الجنوبية)، بالتعاون مع سكوب للاستثمار، وبدعم من هيئة الصحة بدبي، إنشاء أول مستشفى متكامل ومتخصص بأمراض الجهاز الهضمي في إمارة دبي، بطاقة استيعابية 65 سريراً، ليشكل إضافة جديدة لمنظومة الخدمات الصحية التخصصية التي تقدمها الإمارة للمرضى من داخل وخارج الدولة.

وستبدأ الأعمال الإنشائية للمستشفى خلال الأشهر القليلة المقبلة، بمدينة دبي الطبية، على مساحة 21150 متر مربع، حيث يتكون من سبعة طوابق أرضية، وطابقين سفليين، سيتم الانتهاء منها عام 2026، ليبدأ المستشفى بعد ذلك في استقبال المرضى للاستفادة من خدماته المتعددة في تشخيص وعلاج أمراض وأورام الجهاز الهضمي، بما في ذلك أورام المعدة، والقولون، والبنكرياس، إضافة إلى جراحات السمنة المرضيّة، ورعاية ومتابعة المرضى قبل وبعد عمليات زراعة الكبد، واضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأطفال وفق أحدث الممارسات والبرتوكولات العالمية في هذا المجال.

كما سيتم تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات والحلول الرقمية في المجال الطبي، إضافة إلى نخبة من الأطباء والمتخصصين والخبرات العالمية لتلبية احتياجات المرضى من الرعاية الطبية المتخصصة.

وسيكون المستشفى بعد الانتهاء من أعماله الإنشائية، أول مستشفى لمركز أسان الطبي خارج كوريا الجنوبية، وأول مستشفى متخصص في الجهاز الهضمي على مستوى منطقة الخليج العربي، وهو الأمر الذي سيعزز القدرة التنافسية للإمارة كوجهة مثالية للسياحة الصحية، خاصة وان المركز سيسخر خبراته الطويلة لخدمة المرضى في هذا المجال الطبي.

كما سيوفر المستشفى على مرضى الدولة والمنطقة بشكل عام مشقة السفر الخارجي للعلاج بمركز أسان الطبي في كوريا الجنوبية الذي أجرى خلال العام الماضي فقط أكثر من 2800 عملية جراحية لسرطان المعدة، وأكثر من 2600 عملية جراحية لسرطان القولون والمستقيم، وأكثر من 1100 عملية جراحية لسرطان الكبد.

وأكد سعادة عوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي على الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتشجيع الاستثمار الصحي، وتهيئة البيئة الداعمة والملائمة لتعزيز نجاحاته، وتحقيق طموحاته على أرض دبي التي أصبحت وجهة مفضلة وجاذبة للاستثمار، لما تقدمه من حوافز وتسهيلات، ولما تمتلكه من موقع استراتيجي، وبنى تحتية تواكب التطورات العالمية في المجال الطبي.

وأشار الكتبي إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه القطاع الطبي الخاص في الإمارة كشريك استراتيجي للقطاع الحكومي في تحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة، والارتقاء بالخدمات الصحية واستدامتها، وتوظيفها لخدمة وتعزيز صحة مواطني ومقيمي وزوار الدولة بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص.

وأكد إن النمو الاستثماري في المنشآت الصحية بدبي، والتوجه العالمي لكبرى المؤسسات الصحية لافتتاح فروع ومقرات لها في دبي، يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارة كوجهة مثالية للاستثمار الصحي، ويؤكد على قدرتها التنافسية وقوة ومتانة بنيتها التحتية، والتشريعات الناظمة لقطاعها الصحي.

وقال فريد البلبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة سكوب للاستثمار: إن هذا المشروع ينطلق من استراتيجية شركة سكوب للاستثمار وذراعها المختص بالرعاية الطبية شركة برايت للخدمات الطبية، وهي استراتيجية تركز على التميز في تقديم الخدمات الطبية المثلى والرعاية المتميزة فيما يخص جميع المشاريع الطبية.

وأكد البلبيسي على الدور الحيوي الذي توليه هيئة الصحة بدبي لدعم المشاريع الطبية ومتابعتها المستمرة، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على المخرجات الصحية التي تهتم بصحة الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز