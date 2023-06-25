الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة على السواحل الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وحركة الرياح: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وشمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:32، والمد الثاني عند الساعة 05:53، والجزر الأول عند الساعة 12:05، والجزر الثاني عند الساعة 00:49.

وفي بحر عمان الموج متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:06، والمد الثاني عند الساعة 04:19، والجزر الأول عند الساعة 08:10، والجزر الثاني عند الساعة 22:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 29 70 25

دبي 41 31 60 25

الشارقة 42 32 60 20

عجمان 40 31 80 35

أم القيوين 40 30 70 25

رأس الخيمة 42 32 85 45

الفجيرة 32 29 100 70

العـين 45 30 35 10

ليوا 44 29 45 10

الرويس 40 25 65 15

السلع 43 27 60 10

دلـمـا 38 26 75 20

طنب الكبرى/الصغرى 32 29 95 60

أبو موسى 33 28 90 60.

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