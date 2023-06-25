محمد بن راشد: نبارك للخريجين وللآباء والأمهات ونبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوائل الثانوية العامة في الإمارات. وبارك سموه للطالبة ياسمين محمود عبدالله حصولها على المركز الأول، ولكافة الخريجين ولجميع الآباء والأمهات، مهنئاً الوطن بهذه الدفعة من أبنائه وبناته، متمنياً سموه لهم دوام التوفيق والنجاح.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "تحدثت مع ياسمين محمود عبدلله.. وباركت لها حصولها على المركز الأول لمسار النخبة في الثانوية العامة.. نبارك لكافة الخريجين.. ونبارك لجميع الآباء والأمهات.. ونبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته.. ندعو الله أن يوفق الجميع.. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا لوطنهم .. ويحفظ وطنهم لهم".

وأضاف سموه في التغريدة: "كما أشكر المعلمين والمعلمات.. وجميع القائمين على قطاع التربية والتعليم لتفانيهم خلال العام الدراسي، ومتفائلون بعام دراسي قادم أفضل وأجمل بإذن الله".

تحدثت مع ياسمين محمود عبدلله .. وباركت لها حصولها على المركز الأول لمسار النخبة في الثانوية العامة .. نبارك لكافة الخريجين .. ونبارك لجميع الآباء والأمهات .. ونبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته .. ندعو الله أن يوفق الجميع .. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا لوطنهم .. ويحفظ وطنهم لهم… pic.twitter.com/qxUBvA9rDd — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 25, 2023

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