رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة سلوفينيا باليوم الوطني لبلادها

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبرت غولوب رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا.

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