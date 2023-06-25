بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تواصل أنشطتها لليوم الثاني في مكة

المصدر: دبي - البيان

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وجّه حجاج بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي عظيم الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على توجيهاتهم واهتمامهم ودعمهم لحجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي، وعلى الرعاية المقدمة لهم، كما شكروا دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تسخير ومضاعفة الجهود لتنفيذ تلك التوجيهات والعمل على راحة وسعادة حجاج بيت الله الحرام.

وواصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أنشطتها لليوم الثاني على التوالي منذ وصولها إلى مكة المكرمة، وذلك بعقد اجتماع موسع مع الحجاج والطاقم الإداري والإشرافي للبعثة.

وقام الدكتور محمد سهيل المهيري، رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي بالاجتماع مع جميع أفراد البعثة، حجاج بيت الله الحرام، والطاقم الإداري والإشرافي، وذلك للاطمئنان على خط سير عمل البعثة والوقوف على الخدمات المقدمة والاستعدادات المقبلة وطلبات الحجاج، وقال رئيس البعثة إن جميع حجاج البعثة الرسمية من الموظفين والموظفات في حكومة دبي بخير وسلام وانتهوا بفضل من الله وحمده من اكتمال وأداء مناسك عمرة القدوم للحج والطواف بالكعبة، وذلك فور وصولنا إلى الأراضي المقدسة فجر أول من أمس ، وتم ذلك بكل يسر وسهولة، بعد أن تم تأمين جميع إجراءات التنقل من وإلى المسجد الحرام، مع أخذ الاحتياطات الكاملة المتعلقة بتوفير راحة وأمن وسلامة الحجاج، وأعرب جميع الحجاج عن سعادتهم وسرورهم بالخدمات المقدمة للبعثة.

فريق عمل

وأوضح المهيري أن فريق العمل المشرف على البعثة قائم على تجهيز جميع الإجراءات اللازمة في الأيام العظيمة المقبلة لأداء مناسك الحج والعمرة والشعائر الدينية التالية، بالتنسيق مع كل الجهات في المملكة العربية السعودية. ومن جانبه أوضح هلال الفيلي المتحدث الإعلامي للبعثة أن هناك حزمة من المحاضرات الوعظية تتم الآن لحجاج بيت الله الحرام وستستمر المحاضرات في مكة المكرمة حتى الثامن من ذي الحجة، استعداداً لاستكمال أداء مناسك الحج.

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