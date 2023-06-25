وزارة الخارجية تودع ضيوف الرحمن المتوجهين لأداء فريضة الحج

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت وزارة الخارجية، أول من أمس، في توديع الحجاج المغادرين من مطار أبوظبي الدولي إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وأكدت بشرى المطروشي، مدير إدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية، حرص الوزارة على متابعة كافة الطلبات الخاصة بالمواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج وذلك على مدار الساعة إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن، كما تم تخصيص وفد من الوزارة للمشاركة ضمن بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز