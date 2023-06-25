100 من أبطال خط الدفاع الأول يتوجهون إلى مكة لأداء فريضة الحج

المصدر: أبوظبي - وام

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بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، غادرت مطار أبوظبي الدولي، بعثة مكتب فخر الوطن متجهة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تبنت هذه المبادرة.

وتضم البعثة 100 من أبطال خط الدفاع الأول العاملين خلال أوقات الأزمات والكوارث، وتأتي هذه المبادرة تقديراً للجهود التي يبذلها أبطال خط الدفاع الأول لحماية المجتمع.

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