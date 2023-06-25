4 مبادرات نوعية لـ «فرجان دبي» احتفاءً بعيد الأضحى

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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أطلقت «فرجان دبي»، المبادرة الهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي بين الفرجان بالمناطق السكنية المختلفة في دبي أجندة فعالياتها الاحتفالية بعيد الأضحى المبارك، متضمنة 4 مبادرات تشارك فيها جهات محلية ومتطوعون ما يضفي طابعاً مميزاً على احتفالاتهم.

وأكدت علياء الشملان مؤسس مبادرة «فرجان دبي» حرصهم على المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، انطلاقاً من أهداف ورؤية المبادرة، بحيث تكون كافة المبادرات والبرامج متوائمة مع منهجيتهم الرامية إلى تعزيز وتعميق التواصل المباشر مع أفراد المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات مع مختلف القطاعات والجهات تعزيزاً لمبدأ التشاركية والتكامل في العمل.

وقالت إن الأجندة لعيد الأضحى زاخرة بفعاليات خاصة بالمناسبة ما سيشيع مظاهر البهجة في الأهالي والزوار، مشيرة إلى أن أول أوجه الاحتفال ستكون بعد غدٍ بإطلاق أغنية خاصة بالأضحى المبارك بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، يقدمها بحلة جديدة عدد من أطفال الفرجان الذين تطوعوا للظهور في الأغنية ، مشيرة إلى مبادرة فرحة عيد التي تنظمها «فرجان دبي» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتتضمن «عيدنا وياكم» وابتسامة طفل حيث سيجري توزيع قسائم مشتريات لفئة ذوي الدخل المحدود من مستفيدي مؤسسة النساء والأطفال في دبي، لافتة إلى أن العمل مع جهات محلية بالإمارة غايته رفع مستوى مشاركة «فرجان دبي» في مسارات متعددة بما ينسجم مع دورها الاستراتيجي.

برامج

وستشمل البرامج والأنشطة «مبادرة عيد الأضحى المبارك» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي والتي ينضوي تحتها حزمة من الفعاليات الموجهة لأفراد المجتمع من كافة الجنسيات، حيث سيتم وضع منصات أمام مصليات العيد وعددها 5 لتقديم فوالة العيد والحلوى والقهوة على المصلين بعد صلاة العيد وهي مصلى العيد في الورقاء ومسجد الختال ومسجد أحمد محمد الحباي ومسجد محمد جمعة النابودة ومسجد الفاروق عمر بن الخطاب ومسجد السلام إلى جانب فعاليات تراثية موجهة للمواطنين وأهالي الأحياء وزوار مجالس الأحياء التابعة لهيئة تنمية المجتمع وهي 6 مجالس موزعة على مستوى الإمارة: مجلس الخوانيج، ومجلس أم سقيم، ومجلس الراشدية ومجلس المزهر ومجلس حتا، وستتضمن فعاليات المجالس فوالة العيد وفرقاً شعبية وفعاليات متنوعة طيلة أيام العيد من الساعة الخامسة عصراً إلى منتصف الليل ويشارك في تنفيذها مجموعة من المتطوعين.

حملة

ودعت «فرجان دبي»، في سياق حملتها التوعوية إلى استخدام تطبيقات الذبائح بدلاً من المقاصب بالتعاون مع بلدية دبي، وذلك لتخفيف الضغط على المقاصب التابعة للبلدية، على أن يتم استخدام التطبيقات المعلن عنها والخاضعة لإشراف مباشر من بلدية دبي، يصاحبها حملة توعية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم عرض فيديو توضيحي وإرسال رسائل توعية إلى نحو 1500 شخص عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

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