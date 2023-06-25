شرطة رأس الخيمة تخرّج دورة متخصصة بالمهام الخاصة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد العميد عادل بن نصيب النعيمي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة، أن الدورات التدريبية والتأهيلية التي يتم تنظيمها لمنتسبي القيادة، تلعب دوراً محورياً وأساسياً في تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

وأضاف خلال حضوره تخريج 30 منتسباً من دورة «اقتحام المباني المتقدمة»، التي عقدت في الفترة من 12 إلى 23 الشهر الجاري، بالتعاون مع الشرطة الفرنسية، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تولي تدريب وتأهيل منتسبيها أهمية خاصة.

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