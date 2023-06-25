300 خبير يشاركون بـ«أفضل ما في أسكو الإمارات 2023»

المصدر: أبوظبي - وام

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استضافت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أمس في فندق جراند حياة، مؤتمر «أفضل ما في أسكو الإمارات 2023»، وهو اجتماع سنوي رسمي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO)، وذلك بمشاركة أكثر من 300 مندوب طب أورام المسجلين من الدولة والمنطقة.

وقد وافقت الجمعية على اعتماد مستشفى توام رسمياً لتنظيم الاجتماع باسمها ليكون المستشفى الوحيد في دولة الإمارات الحاصل على ترخيص لتنظيم آخر وأهم مستجدات اجتماع الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري.

تصميم

وتم تصميم برنامج المؤتمر - الذي يستمر يومين - بعناية من قبل اللجنة العلمية لتقديم أحدث الأبحاث القائمة على الأدلة من خلال المحاضرات الرئيسية والعروض التقديمية وحلقات النقاش، فيما تم تزويد الحاضرين برؤى قيمة وقابلة للتنفيذ يمكن تطبيقها على الفور في الممارسة السريرية لمعالجة الأورام من محاضرين وخبراء عالميين.

كما قدم برنامج الاجتماع محاضرات تقديمية حول أحدث الأبحاث في رعاية مرضى السرطان، وسلط الضوء على العلاجات والمنتجات والخدمات الأكثر تقدماً في علم الأورام.

وقال سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»: وفر مؤتمر «أفضل ما في أسكو الإمارات 2023» استكشافاً ثاقباً لأحدث الاكتشافات العلمية والتطورات التي ستغير قواعد اللعبة في علاج السرطان في حين ركز المحاضرون على أحدث نتائج الأبحاث وتقييم تأثيرها المحتمل على معايير الرعاية الحالية ودمج هذه الاكتشافات في سياق سريري.

عناية

وقال الدكتور خالد بالعراج رئيس مركز الأورام في مستشفى توام رئيس المؤتمر: تم تصميم مؤتمر الأورام المعتمد من التعليم الطبي المستمر بعناية لتحسين رعاية مرضى السرطان في المنطقة من خلال إطلاع الأطباء على آخر المستجدات في هذا المجال، وقدم أعضاء اللجنة العلمية والخبراء نظرة عامة على الملخصات المتغيرة للممارسة المقدمة في ASCO® 2023 ومن المقرر أن تؤثر على الممارسات السريرية ورعاية المرضى، وستتاح للمشاركين فرصة حضور عروض متعمقة والمشاركة في حلقات النقاش مباشرة.

وأشار الدكتور سلطان محمد الكرم المدير التنفيذي لقطاع العين لشركة «صحة» إلى ضرورة تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية الهادفة؛ وقال: يجمع هذا المؤتمر الهادف والمبتكر الخبراء والمتخصصين الأكثر تأثيراً في علم الأورام في دولة الإمارات وخارجها، وسيكون هدفنا دائماً هو إحداث تحول إيجابي في خدمات نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات لمنح مجتمعنا إمكانية الوصول إلى خدمات عالمية المستوى تعزز رفاهيتهم وتحافظ على صحتهم.

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