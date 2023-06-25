خدمات مميزة للحجاج في المنافذ الحدودية بالتعاون مع الشركاء

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق مبادرة «تيسير» لخدمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين من دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ، وذلك عبر توفير خدمات متميزة لهم وتبسيط إجراءات سفرهم وإنجازها في أسرع وقت ممكن أثناء رحلة الذهاب والإياب على حد سواء، وذلك لدى منفذ الغويفات بأبوظبي ومنفذي مزيد وخطم الشكلة بمنطقة العين خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 08 يوليو 2023.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن مبادرة «تيسير» لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام تسهم في تحقيق مبادئ وعد الإمارات لخدمات حكومة المستقبل بالاهتمام بالإنسان أولاً.

شراكة

ويشارك الهيئة في تنفيذ المبادرة لهذا العام لدى منفذ الغويفات عدد من الجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، منها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، والإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، وبلدية منطقة العين ومستشفى برجيل الطبي إضافة إلى شركة الإمارات لإدارة المرافق.

وأكد الخييلي أن مبادرة «تيسير» لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام تتضمن تجهيز صالة الجوازات بالمبنى الرئيسي لمنفذ الغويفات والصالات الخاصة بمنفذي مزيد وخطم الشكلة لاستقبال الحجاج وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وتوفير كل وسائل الراحلة لهم.

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