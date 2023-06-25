«الاتحاد للطيران» تشغّل رحلات إضافية خلال موسم الحج

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن شعيب النجار، مدير عام عمليات الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي عن تشغيل رحلات إضافية غير مجدولة إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج الحالي لتلبية الأعداد الكبيرة من الحجاج.

وقال شعيب النجار، مدير عام عمليات الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي، إن الناقلة كثفت جهودها لضمان رحلات ميسرة للحجاج، وسط طلب قوي على السفر لأداء الفريضة من وجهات الشرق الأقصى مثل جاكرتا وإسلام آباد وكراتشي ومومباي.

وأضاف إن «الاتحاد للطيران» لديها رحلات عادية مجدولة إلى ثلاث وجهات في المملكة العربية السعودية وهي الدمام وجدة والرياض وتستخدم الناقلة طائراتها من طرز «بوينغ B787» لرحلاتها إلى المملكة، إضافة إلى تشغيل رحلات طيران خاصة إلى جدة استمرت حتى 22 يونيو الجاري لتوفير خيار سفر مريح وضمان وصول الحجاج للأراضي المقدسة في أول الموسم.

وأرجع النجار الطلب القوي على السفر للحج على متن الناقلة إلى الموقع الجغرافي المتميز وتوقيت رحلات «الاتحاد للطيران» المجدولة للمسافرين المحليين أو مسافري الربط، فضلاً عن تشكيل فريق في مطار أبوظبي للترحيب بالحجاج وتلبية متطلبات سفرهم سواء أكان الحجاج الذين يبدأون رحلتهم من الإمارات أم مسافرين عبور قادمين من وجهات أخرى من شبكة وجهاتنا.

منافذ

وذكر أن «الاتحاد للطيران» خصصت عدداً من المنافذ في مطار أبوظبي الدولي لتسهيل وتسريع إجراءات سفر الحجاج، مشيراً إلى أن موسم الحج هذا العام سيكون استثنائياً، خصوصاً مع رفع السلطات السعودية للقيود المتعلقة بفيروس «كوفيد 19».

وأوضح أن «الاتحاد للطيران» تطبق مبادرات متنوعة على متن طائراتها تتماشى مع شعائر الحج وواجباته، بما في ذلك تيسير أداء الوضوء وبث إعلانات خاصة للركاب عند دخول الميقات، وتوفير مرافق لتغيير الثياب إلى الإحرام، مشيراً إلى أنه أثناء العودة من جدة، يمكن للضيوف حمل ما يصل إلى 5 لترات من ماء زمزم الذي سيتم تخزينه في منطقة مخصصة في الشحن لتسهيل عملية النقل.

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