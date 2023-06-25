بلدية أبوظبي تطلق مبادرة «كسوة العيد»

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، مبادرة «كسوة العيد» لعمال قطاع البناء والإنشاء في المواقع الإنشائية المختلفة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار التزام البلدية بقيم المسؤولية المجتمعية، وتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، والحرص على تكريس مبادئ التواصل والتراحم وتعزيز التكافل الاجتماعي.

وتضمنت المبادرة زيارة 100 موقع إنشائي في أبوظبي وتوزيع الهدايا على 1000 عامل في هذه المواقع؛ بهدف إسعادهم، وإدخال البهجة إلى قلوبهم .

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