«أصول لحلول النقل» تطلق خدمة توصيل الأضاحي

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت «أصول لحلول النقل»، إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، خدمة توصيل واستلام الأضاحي من سوق الشارقة للمواشي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال تخصيص 8 شاحنات مبردة، خصوصاً لتوصيل اللحوم لزوار السوق من مستخدمي الخدمة.

وقال خالد الكندي، المدير العام بالإنابة، أصول لحلول النقل: «يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهودنا المتواصلة في تطوير الخدمات المقدمة لعملائنا على مختلف الصعد، كما نسعى من هذه الخدمة إلى تحقيق التكامل والتعاون مع سوق الشارقة للمواشي خلال فترة عيد الأضحى، بما يسهم في تحسين جودة حياة سكان الشارقة وتحقيق الرفاهية لهم».

وأضاف الكندي، تتاح هذه الخدمة ضمن أسعار مناسبة، على مدار ثلاثة أيام العيد، ويمكن تمديدها في حال استمر الطلب، وسنستخدم 8 شاحنات مبردة لتوصيل اللحوم للعملاء تطبيقاً لأعلى معايير السلامة والجودة.

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