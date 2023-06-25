تخصيص «مسلخ الميناء» في أبوظبي لـ«التطبيقات الذكية» والهلال الأحمر

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي جاهزيتها لاستقبال المضحين، خلال عيد الأضحى المبارك، واعتمدت ترتيبات خاصة بمسالخها، لضمان تقليل فترات الانتظار وتخفيف الازدحام، حيث خصصت المسلخ الآلي في منطقة الميناء لذبائح الهلال الأحمر، والحاجزين من المضحين عن طريق التطبيقات الذكية فقط، وسمحت للجمهور بالذهاب إلى مسالخها مباشرة في بني ياس والشهامة والوثبة.

وقال خلفان محمد المحيربي، رئيس قسم الخدمات البيطرية في إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي: إن مسالخ أبوظبي استكملت استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يبدأ الاستقبال من 6 صباحاً وإلى 7.30 مساء، على أن يتم تسليم الذبيحة إلى المتعاملين عن طريق مركباتهم الخاصة، وتوزيع المياه الباردة وتوفير خدمة «الواي فاي»، ولفت المحيربي إلى اعتماد البلدية لـ 4 تطبيقات ذكية، يمكن للجمهور الحجز عن طريقها هي «ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، حلال مزارعنا، ومزارع الإمارات» للراغبين في ذلك اختيارياً.

37 ألف ذبيحة

وتوقع المحيربي أن يتم تجهيز 37 ألف ذبيحة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن البلدية وفرت 60 قصاباً، لضمان استيعاب أعداد المضحين الكبير المتوقع توافدها على المسالخ، إضافة إلى 6 أطباء بيطريين يعملون على فترتين صباحاً ومساء في جميع المسالخ التي تتبعها لفحص شحنات الحيوانات الحية الواردة إلى الأسواق، وإجراء الفحص الدوري للحيوانات بالحظائر، وفحصها قبل الذبح وبعده، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والآفات المرضية، التي تؤثر على الصحة العامة.

وخلال جولة ميدانية لـ«البيان» شهد سوق الميناء للأغنام والماشية قبيل عيد الأضحى المبارك استقبال أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين على حضائر الأغنام، حيث شهدت الأضحيات ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار ما بين 15 وإلى 20 % بحسب تجار، ولفتوا إلى أن اكثر الأنواع إقبالاً من جانب المواطنين هي النعيمي، ويتراوح سعره من 1400- 1600 درهم، والنجدي من 1400 وإلى 1500 درهم، والجزيري من 1100- 1300 درهم.

والصومالي من 600- 700 درهم، وقد ساعدت التطبيقات الذكية في سرعة أيصال الذبائح لجميع مناطق أبوظبي .

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