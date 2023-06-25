شرطة أبوظبي تطلق خدمات «منصة مباشر» بمركز شرطة الخالدية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مديرية شرطة العاصمة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي خدمات منصة مباشر بمركز شرطة الخالدية، والتي توفر أفضل وأرقى الخدمات للمتعاملين بما يمكنهم من التواصل السريع والمباشر مع ضابط التحقيق في الموضوعات العاجلة والاستفسارات التحقيقية ومراحل سير البلاغات والخدمات الأخرى التي يقدمها المركز.

وأوضح العقيد حمد عبدالله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة أن الخدمة تأتي من منطلق اهتمام وحرص شرطة أبوظبي على إسعاد المتعاملين وتسهيل إجراءاتهم وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية لهم وتحسين تجربتهم، وخفض مدة إنجاز معاملاتهم، وتوفير قنوات مبتكرة لتحسين العمليات والإجراءات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافة.

وتوفر منصة مباشر إمكان التواصل بسهولة مع الراغبين في زيارة الموقوفين في المركز عبر المنصة الداخلية، فتم ربط الجهاز الخارجي للمنصة بكاميرا قارئ للهوية ونظام صوتي يقدم خدمات المركز عن طريق المركبة ويخدم أصحاب الهمم وكبار المواطنين والحالات الخاصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز