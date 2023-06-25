شرطة عجمان تبحث التعاون مع الإدارة العامة للدعم الجوي

المصدر: عجمان - البيان

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استضافت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان الاجتماع التنسيقي مع الإدارة العامة للدعم الجوي والهيئة العامة للطيران المدني، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في الاستخدام الأمثل للمجال الجوي في إمارة عجمان، بما يعزز الأمن والسلامة المرورية والأمنية.

ترأس الاجتماع المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، بحضور النقيب وليد خميس النقبي رئيس قسم عمليات الطيران بإدارة الدعم الجوي في وزارة الداخلية، وعدد من الضباط والأفراد والموظفين.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أهمية التعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدعم الجوي والهيئة العامة للطيران المدني في تعزيز الاستخدام الأمثل والآمن للمجال الجوي في إمارة عجمان، مشيراً إلى أن تبادل المعلومات والخبرات يسهم في تحسين الاستجابة الأمنية ورصد المخاطر المحتملة في المجال الجوي، بما في ذلك تحليل الأنماط السلوكية والمراقبة الجوية.

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