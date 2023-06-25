شرطة دبي تناقش مع شركاء مجالات التدريب وقضايا الأطفال والخدمات

المصدر: دبي - البيان

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عقد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ومستشفى الجليلة، بحضور العميد خبير أول خالد تقي، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية، والمقدم خبير محمد عيسى الحمادي، مدير إدارة علم الجريمة، والرائد الدكتور راشد المنصوري، رئيس قسم تحليل الشخصية الإجرامية، والنقيب سلمان بطي، رئيس قسم علم الاجتماع الجنائي، والنقيب محمد الضوياني، رئيس قسم علم النفس الجنائي، وعدد من الخبراء.

ورحب اللواء أحمد بن غليطة بالحضور، مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية؛ لما لها من نتائج مُثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك، مشيراً إلى أن الاجتماعات التنسيقية تعتبر إحدى أهم القنوات التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة دبي للعمل كفريق واحد مع الشركاء لتحقيق المصلحة العامة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.

وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور، من ضمنها تفعيل دور الشراكة في مجال التدريب المهني والتخصصي، وآلية التعامل مع القضايا التي يكون فيها أطفال، إضافة إلى مناقشة المقترحات التطويرية لتحقيق التكامل وتطوير الأداء في الخدمات.

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