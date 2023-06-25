40 بحاراً يشاركون في ورشة عن أساسيات الإسعافات الأولية في مرفأ ديرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالتعاون مع إسعاف دبي ورشة عمل توعوية لمتعاملي مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية من البحارة، باللغتين الإنجليزية والأوردو عن أساسيات الإسعافات الأولية بحضور أكثر من 40 بحاراً بمرفأ ديرة بدبي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن المؤسسة تشارك هذا العام في احتفالات العالم باليوم العالمي للبحارة الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة ويصادف 25 يونيو من كل عام، بهدف الاعتزاز والافتخار بالدور الرئيس والمحوري الذي يؤديه البحارة في صناعة النقل البحري العالمي وتنشيط حركة التجارة والاقتصاد المحلي والدولي، مشيداً بالجهود التي يبذلها البحارة في الرحلات البحرية التي تمتد أياماً وأشهراً أحياناً.

وأوضح سلطان بن سليم، أن المؤسسة ضمن حرصها على رعاية مصالح البحارة، عقدت بالتعاون مع إسعاف دبي ورشة عمل توعوية بأساسيات الإسعافات الأولية، وذلك لتعزيز سلامة طاقم السفن الخشبية في رحلاتهم البحرية، وتعريفهم بإجراءات السلامة الواجب اتباعها في حال التعرض لأي حوادث بحرية في رحلاتهم اليومية وحمايتهم من الأخطار وخاصة في عرض البحر، مؤكداً إيمان المؤسسة بالدور المحوري الذي يؤديه البحارة في تعزيز ونمو القطاع البحري داعياً إلى بذل المزيد من الجهود من مختلف القطاعات في المجتمع لدعم حقوق البحارة.

واستطرد: «اليوم، أهنئ أبطال الصف الأول في القطاع البحري بمناسبة اليوم العالمي للبحّارة وأثني على جهود جميع البحارة على مستوى الإمارات والعالم لدورهم الرئيس في دعم ومواصلة تدفق البضائع والإمدادات الرئيسة من وإلى الدولة، وكذلك توفير مصدر غذاء صحي للأسواق المحلية».

ورشة

وتناولت الورشة، التي تم عقدها في مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بمرفأ ديرة دبي، كيفية التدخل الإسعافي الطارئ والسريع مع أنواع الجروح والنزيف، أو في حالة وجود جسم غريب داخل الجسم، أو في حالة الحرائق وغيرها من الحالات، والتعريف بالأساسيات الواجب اتباعها لدى التعرض للحوادث الجسدية، كما كرمت المؤسسة فريق عمل إسعاف دبي الذين تعاونوا على تقديم الورشة للبحارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز