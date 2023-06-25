جمارك دبي تدرب موظفين من شرطة دبي على طرق تفتيش السفن الخشبية

المصدر: دبي - البيان

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أجرت جمارك دبي تدريباً ميدانياً لمجموعة من موظفي الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي منتسبي برنامج الدبلوم المهني في علوم المتفجرات وتكنولوجيا الذخائر، حول طرق تفتيش الوسائل البحرية الخشبية في مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة.

وجاء التدريب العملي بهدف ضمان رفع كفاءة وجاهزية منتسبي برنامج الدبلوم المهني في مجال التفتيش الأمني للوسائل البحرية الخشبية في مركز جمارك الخور مرفأ ديرة، وطرق التعامل مع المخاطر الأمنية وكيفية اكتشافها لتحقيق مؤشر نجاح خطط التعامل مع من تسول له نفسه من النَيل بأمن المنافذ وسلامة المجتمع، إذ يساهم البرنامج التدريبي الميداني في تحسين مهارات المنتسبين وزيادة معرفتهم في مجال تفتيش الوسائل البحرية الخشبية، لتعزيز قدرتهم في التعامل مع العديد من المواقف الصعبة خلال عمليات التفتيش.

وأكد راشد الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية – مكلف أن تفعيل الشراكات الحكومية أمر في غاية الأهمية، وذلك لتبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار من أجل خدمة الوطن.

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