"الشارقة للضمان الاجتماعي" يبحث جودة حياة المتقاعدين

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي اجتماعه الأول برئاسة عبدالله سلطان محمد العويس والذي تشكل بموجب المرسوم الأميري رقم 30 لسنة 2023 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أخيراً.

ورحب عبدالله سلطان محمد العويس بالأعضاء وهنأهم بالتشكيل الجديد، متمنياً لهم جميعاً التوفيق في إسهاماتهم في عمل الصندوق لمواصلة إنجازاته. وأكد أن مجلس إدارة الصندوق لن يتوانى في دعم الخطط والبرامج الاستراتيجية للصندوق، والتي ترسخ من دوره في العمل على مواصلة استشراف المستقبل في مختلف عملياته.

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