إطلاق المرحلة التشغيلية لدليل التميز للمنشآت التعدينية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية المرحلة التشغيلية من مشروع دعم المنشآت التعدينية بغرض تنمية أعمالهم ومساندتهم بهدف تحقيق قيمة مضافة لاستثماراتها من خلال إطلاق دليل التميز التشغيلي للمنشآت التعدينية في نوفمبر 2022، حيث يوضح الدليل أسس نظام التميز التشغيلي لتمكين المنشآت من تطبيق أدواته بكفاءة.

وأشار المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، إلى أن إطلاق المرحلة التشغيلية لدليل التميز للمنشآت يأتي بهدف أن يكون مرجعاً لتعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية وجودة الحياه في إمارة الفجيرة، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة أنشطتهم وفق معايير الاستدامة البيئية، لافتاً إلى أن الدليل يتضمن أسس العمل وفق معايير بيئية مستدامة تسهم في تنمية الموارد الطبيعية والاستثمار الأمثل لها لضمان استدامتها للأجيال الحاضرة والقادمة، إلى جانب أنه يتضمن إجراءات وخططاً واضحة لضمان استمرارية الأعمال في المنشآت، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرار وتعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الاستثمار التعديني في الإمارة وتحقيق الفائدة للمعنيين، وضمان كفاءة العمليات التي تجرى بموجب الأنشطة التعدينية، ويحتوي أيضاً على آليات فاعلة لنظام الصحة والسلامة المهنية للعمال، متوافقة مع بيئة العمل المحلية، مؤكداً حرص المؤسسة على دعم الشركات المحلية وتشجيعها على توسيع أعمالها؛ لما من شأنه استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين.

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