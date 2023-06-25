125 نوعاً في مهرجان المانجو السنوي بخورفكان

المصدر: خورفكان - عائشة الكعبي

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انطلقت أول من أمس فعاليات الدورة الثانية لمهرجان المانجو السنوي في مدينة خورفكان، الذي ينظمه المجلس البلدي بالتعاون مع البلدية، وبرعاية ودعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام في قاعة إكسبو، حيث يعرض على منصاته 125 صنفاً ونوعاً من المانجو، بمشاركة 27 مزارعاً و17 شركة مختصة في الزراعة والتسميد.

افتتح المهرجان الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة في خورفكان، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي الزراعي، وعبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور سليمان سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات بحكومة الشارقة، والدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان.

وقال الدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان لـ«البيان»: إن المهرجان يهدف إلى خلق روح التنافس بين المزارعين لعرض أفضل المنتجات الزراعية ذات الجودة، لافتاً إلى أهمية التوسع في زراعة المنتجات محلياً، ومؤكداً دعمهم المستمر للمزارعين وحرصهم على تشجيعهم على الاهتمام بالزراعة وإيجاد منافذ لتسويقها، موضحاً أن المهرجان يسهم في إيجاد منصة عرض مهمة للمنتجات الزراعية من المانجو والرطب والحمضيات والفواكه المتنوعة، وتحفيز المزارع على الاستمرار في مهنة الزراعة؛ كونها من أعمدة الاقتصاد وركيزة أساسية للأمن الغذائي.

أشجار بالمجان

وأشار النقبي إلى أن المهرجان عرض في منصاته عدداً كبيراً من أشجار المانجو المختلفة التي جاءت بتبرعات من قبل المزارعين والبلديات المشاركة، حيث يتم توزيعها بالمجان على الراغبين من الجمهور والزائرين للمهرجان، بهدف تشجيعهم على التوسع بزراعة المانجو في منازلهم.

وأضاف النقبي إن المهرجان ينظم سنوياً ويتضمن العديد من الفعاليات، منها الورش والجلسات التثقيفية الخاصة بالمانجو والفواكه. وأشاد المزارع علي الظنحاني، أحد المشاركين في المهرجان، بالتنظيم الذي يعكس اهتمام وجهود القائمين على المهرجان، وقال: إن إقامة مثل هذه المهرجانات تسهم في دعم منتجاتهم الزراعية وإبرازها على طاولات العرض، موضحاً أن زراعة أشجار (الهمبا) تعتبر من العادات التراثية بدولة الإمارات ومن الثمار المحببة لديهم.

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