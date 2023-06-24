26 مليون مسافر ينهون إجراءاتهم عبر منصات الدخول والبوابات الذكية بمطارات دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن أن منصات الجوازات والبوابات الذكية في مطارات دبي، تعاملت مع أكثر من 26 مليون مسافر خلال النصف الأول من هذا العام، منهم 9 ملايين مسافر استخدموا البوابات الذكية لإنهاء إجراءات الدخول والخروج خلال ثوانٍ بكل سلاسة وهدوء، وذلك عبر المنصات المهيئة لذلك و120 بوابة ذكية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إقامة دبي تحرص دائما على توفير أعلى معايير الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتبنى أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين وتقلل من الازدحام وأوقات الانتظار، فضلاً عن التخطيط المسبق في التعامل مع زيادة أعداد المسافرين، وكفاءة أداء الكوادر العاملة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي الذي يعتبر مطار دبي الدولي أحد رواده والبوابات الذكية، أسهمت في تسريع حركة المسافرين.

وأضاف أن منصات الجوازات والبوابات الذكية في مطارات دبي ووفقاً للتخطيط والإعداد المدروس في أتم جاهزيتها لاستقبال أعداد كبيرة من المسافرين تفوق التوقعات، وذلك نظراً للخطط الاستباقية والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يبذلون جهوداً لافتة ومشكورة.

ومن جانبه أشار اللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تستمر أعداد المسافرين في الزيادة المتواصلة مما سيسهم بالتأكيد في رفع أعداد المسافرين مستخدمي البوابات الذكية خلال النصف الثاني، حيث أنه و خلال اجازة عيد الأضحى المبارك وأيضا الإجازة الصيفية يتوجه الكثير من الأفراد والأسر إلى قضاء إجازاتهم خارج الدولة، وكذلك بعد انتهاء الإجازة الصيفية، وعود الطلبة إلى مدارسهم، وبدء الموسم الدراسي وموسم الفعاليات التي تضطلع بها إمارة دبي باعتبارها إحدى الوجهات الأبرز في تنظيم كبريات الفعاليات، مما يعزز من مكانة الإمارة ومكانة مطارها الدولي ويكرس صدارته ضمن أفضل المطارات العالمية وأكثرها كفاءة.

وأضاف الشنقيطي أن مستخدمي البوابات الذكية خلال النصف الأول شكل ما نسبته 36% من اجمالي عدد المسافرين ، ونطمح أن يصل عدد المستخدمين في نهاية العام إلى 50%، حيث نعمل بشكل مستمر لتطوير الخدمة في البوابات الذكية بهدف اعتمادها من قبل أكبر عدد من المسافرين لتجنب التأخير في انهاء اجراءات الدخول والخروج.

ودعا اللواء الشنقيطي جميع المسافرين إلى ضرورة توخي الحذر والتأكد من صلاحية جوازات السفر قبل موعد السفر بمدة كافية، كما دعا المسافرين إلى استخدام البوابات الذكية وجميع الخدمات المتطورة لتسهيل وتسريع رحلة المتعامل في السفر مثمناً دور الشركاء الاستراتيجيين الذي يعملون بشكل متواصل لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين عبر مطارات دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز