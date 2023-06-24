"طرق دبي" تحتفي بعيد الأضحى عبر مبادرات مجتمعية متنوعة

المصدر: البيان

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​نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرات مجتمعية متنوعة بالتعاون مع شركة "كيوليس ام اتش"، وشركة "بقشتنا للتصميم" ومحلات "تويز آر آص" للألعاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بهدف مشاركة فرحة العيد مع الأطفال والأيتام والطلبة من فئة ذوي الدخل المحدود.

وتحرص الهيئة على تنظيم فعاليات عيد لأضحى المبارك انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2023-2030 التي تنص بنودها على تعزيز التعاون وثقافة الدعم بالإضافة لنشر قيم الإيجابية والسعادة حيث تركز الهيئة على إطلاق وتنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية الهادفة لمختلف الفئات والأعمار.

كسوة العيد

أوضحت روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أن طرق دبي أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال إعداد وتنفيذ خطة مبادرات مجتمعية تشمل توزيع كسوة العيد للفتيات الأيتام وذوي الدخل المحدود.

توزيع العيدية

كما تشمل مبادرات عيد الأضحى المبارك إسعاد فئة الطلاب من ذوي الدخل المحدود حيث تم توزيع مبالغ العيدية مقدمة من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالهيئة على 300 طالب من مدارس الأهلية الخيرية.

هدايا العيد

وأضافت روضة المحرزي، ضمن إطار الاهتمام بالأيتام من ذوي الدخل المحدود وإدخال البهجة في نفوسهم تضمنت المبادرات توزيع هدايا عبارة عن ألعاب، بالإضافة لتنظيم رحلة ترفيهية لعدد (40) طفل من فئة الأيتام وذوي الدخل المحدود إلى مدينة أي أم جي الترفيهية.

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