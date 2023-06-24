كهرباء ومياه دبي تختتم بنجاح أسبوع الرشاقة المؤسسية 2023

المصدر: وام

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اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي بنجاح "أسبوع الرشاقة المؤسسية 2023" الذي استمر لخمسة أيام في عدد من مباني الهيئة، وشارك فيه 1,000 موظف وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة، وتضمن محاضرات وورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة متخصصين وخبراء من عدد من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

وانطلقت فعاليات أسبوع الرشاقة المؤسسية، في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، بكلمة افتتاحية لمعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سلط فيها الضوء على أهمية اكتساب مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لمستويات أعلى من المرونة والرشاقة وأن تطور باستمرار من قدراتها لتتمكن من إدارة المخاطر بشكل فعال، مؤكداً أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد أفضل ممارسات الرشاقة المؤسسية في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تشمل جميع الأنشطة والعمليات بما يعزز من الكفاءة والإنتاجية ويشجع على الإبداع والابتكار، إضافة إلى زيادة مشاركة الموظفين، والمرونة، والنمو المستدام.

وأضاف معالي الطاير: "من خلال تبنيها الرشاقة المؤسسية، فإن الهيئة تولي أهمية كبرى لثقافة تتمحور حول المتعاملين، وتؤكد أهمية التغذية الراجعة والتعاون لتعزيز التطوير المستمر. ومن شأن هذا النهج ضمان استجابة الهيئة الفاعلة لتحولات السوق بما يسهم في زيادة سعادة المتعاملين. كما تسهم الرشاقة المؤسسية في تمكين فرق العمل في الهيئة لمواصلة الابتكار والإبداع، وتعزيز ثقافة الحل الاستباقي للمشكلات، إضافة إلى توليد الأفكار الجديدة. ومن خلال تبني هذه الطريقة في التفكير، فإننا نكتشف باستمرار فرصاً جديدة ونطور الحلول التي تلبي الاحتياجات المتطورة في مجالات عمل الهيئة. ومن خلال التركيز على سرعة التكيف مع متغيرات السوق والتطورات التقنية ومتطلبات المتعاملين، فإننا نهدف إلى توفير قيمة وخدمات استثنائية لجميع المعنيين".

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تحرص الإدارة العليا للهيئة على ترسيخ مفهوم الرشاقة المؤسسية بين الموظفين لضمان سرعة التكيف والقدرة على تغيير آليات العمل لمواكبة المتغيرات، وتشمل المحركات الرئيسة للرشاقة المؤسسية في هيئة كهرباء ومياه دبي: القيادة الحكيمة، وتمكين موظفي الهيئة، واستراتيجية موائمة للمتغيرات، إضافة إلى تخصيص الموارد بكفاءة لضمان التعامل مع التحديات في الوقت المناسب.

وتضمن اليوم الأول من أسبوع الرشاقة المؤسسية عرضاً تقديمياً للسيدة إيمان العمراني، مسؤولة الاستشارات الرقمية للجهات الحكومية الإماراتية في أمازون ويب سيرفيسزبعنوان "مبتكر ورشيق"؛ وجلسة حوارية سلطت الضوء على أساليب تحقيق الرشاقة المؤسسية وأهمية القدرة على التكيف والتعامل مع التحديات والتغيرات بسرعة وفعالية، وشارك فيها البروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ وسعيد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل؛ ومحمد طارق، رئيس إدارة الجودة والخدمات والأداء في بنك الإمارات دبي الوطني، وأدار الجلسة أحمد عبد الله المزروعي، مدير أول – الرشاقة المؤسسية في هيئة كهرباء ومياه دبي ..كما تضمن اليوم الأول كلمة ألقاها الدكتور ستيفن نيانغو، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال كاتاليست بعنوان "الرشاقة الاستراتيجية".

تم تنظيم الأيام الأربعة التالية من أسبوع الرشاقة المؤسسية في خيمة الابتكار في مبنى الهيئة الرئيسي؛ وفي قطاع الإنتاج في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه؛ وفي مبنى الهيئة في الروّية؛ وفي المبنى المستدام في القوز.

وتضمنت الفعاليات جلسات نقاشية بمشاركة النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وعروضاً تقديمية حول الرشاقة المؤسسية في مختلف قطاعات الهيئة، إضافة إلى معرض لمبادرات ومشاريع نفذتها فرق العمل في الهيئة تدعم الرشاقة المؤسسية في الهيئة وسعيها لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.

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