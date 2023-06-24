بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي

المصدر: البيان

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بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 3.1 مليارات درهم، استفاد منها 1,807 مواطنين ومواطنات في مختلف أنحاء الإمارة.

وتشمل هذه الحزمة منح مساكن جاهزة لذوي الدخل المحدود بقيمة مليار درهم، وصرف قروض سكنية مختلفة للمواطنين بقيمة 2.1 مليار درهم.

ويأتي صرف الحزمة الثانية من المنافع السكنية خلال عام 2023 تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي على نحو يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.

وبهذه الحزمة الجديدة، ترتفع القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صُرِفَت للمواطنين في أبوظبي خلال عام 2023، إلى نحو 6 مليارات درهم، استفاد منها 3,607 مواطنين ومواطنات في مختلف مناطق الإمارة.

وبهذه المناسبة، تقدَّم معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على الدعم المتواصل الذي يقدِّمه سموّه لقطاع الإسكان، واهتمامه المستمر بتلبية احتياجات المواطنين كافة، وتحقيق تطلُّعاتهم بما يعزِّز الرفاه الاجتماعي ويرفع مستواهم المعيشي.

من جانبه قال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: "إنَّ توجيهات القيادة الرشيدة بصرف الحزمة الثانية من المنافع السكنية خلال عام 2023 يعكس اهتمامها الدائم بتوفير جميع سُبل الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز مستويات المعيشة والرفاه لأفراد المجتمع كافة في إمارة أبوظبي؛ حيث افتُتِحَ في الفترة الأخيرة مشروعا الفلاح وسويحان السكنيان اللذان يوفِّران نحو ألف مسكن جديد بمواصفات عالية للمواطنين".

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