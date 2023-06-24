آبي أحمد: الإمارات قادرة على بناء التوافق في«COP28»

المصدر: البيان

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أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ثقة بلاده في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على بناء توافق في الآراء بين الأطراف وتعبئة كل دولة وشريحة من المجتمع، لتقديم حلول مناخية واقعية خلال مؤتمر الأطراف COP28.

وكتب آبي أحمد، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «توجد إثيوبيا في الخط الأمامي لأزمة المناخ. يتسبب الطقس الشديد وحالات الجفاف في انعدام الأمن الغذائي والمائي، مما يهدد مواطنينا وتنميتنا الوطنية بشكل مباشر، لمواجهة هذه التحديات، نحتاج إلى سد فجوة تمويل المناخ في جنوب الكرة الأرضية وإحراز تقدم ملموس في صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات التمويل وفقاً لنتائج COP27، لدينا ثقة كاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها المنظم المثالي لمؤتمر COP28، لبناء توافق في الآراء بين الأطراف وتعبئة كل دولة ومنطقة وشريحة من المجتمع لتقديم حلول مناخية واقعية ونتائج هادفة».

وقال آبي أحمد: «يتفهم د. سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، بخبرته في دبلوماسية المناخ والحكومة وقطاع الأعمال، الحاجة إلى إصلاح البنية التحتية المالية الدولية وفرصة التنمية الاقتصادية المستدامة منخفضة الكربون التي تدعم الناس والكوكب»، مضيفاً: «نحن ممتنون لعمله، كرئيس لشركة مصدر، لدعم قضية مصادر الطاقة المتجددة في إثيوبيا من أجل توسيع قدرة بلدنا على الطاقة النظيفة».

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