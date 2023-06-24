شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها للعيد بخطة شاملة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بخطة أمنية ومرورية شاملة واستباقية، تحقيقاً لأولوياتها الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق في الإمارة.

وأوضحت أن الخطة تركز على توفير السلامة لجميع فئات المجتمع، من المواطنين والمقيمين والزوار، وتتضمن تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية على الطرق الداخلية والخارجية والمناطق السياحية التي تشهد ازدحاماً خلال العطلة وبالقرب من المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وغيرها، مشيرة إلى أن كافة الأجهزة الشرطية والأمنية المعنية وخصوصاً العاملة في الميدان، عملت على مضاعفة الجهود لتعزيز الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع.

واستعدت المديريات في العاصمة والعين والظفرة والمناطق الخارجية والمرور والدوريات وإدارة الدوريات الخاصة بمنظومة متكاملة للعيد وأهابت بالجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة.

ولفتت شرطة أبوظبي إلى اهتمامها بتحقيق أعلى معدلات السلامة على الطريق، وبث الراحة والطمأنينة في نفوس مستخدميها، من خلال تواجدها الميداني في جميع الأوقات لضمان توفير الانسيابية في الحركة المرورية.

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