141 حظيرة أغنام في سوق المواشي بالشارقة

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

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أكد عبدالله خلفان الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي أن السوق يضم 141 حظيرة، وأكمل الاستعدادات كافة لاستقبال الجمهور، وتلبية طلباتهم في عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العامة.

لافتاً إلى أنه تم تخصيص خطين منفصلين لاستقبال الأضاحي بالمقصب الذي يعمل به 60 قصاباً، أحدهما للعميل صاحب الأضحية، فيتم ترقيم أضحيته، بعد أن تتم عملية الدفع في مكان مخصص لذلك، والخط الثاني للعميل الذي يؤد أن يختار الأضحية في اليوم ذاته، فيتوجه إلى حظائر الماشية، ومن ثم توصيل الأضحية التي اختارها إلى المسلخ.

كما تم تخصيص خيمة مزودة بكافة الإمكانيات للزوار، إضافة إلى توافر خدمة العملاء، وهم موظفون منتشرون في السوق لمساعدة العملاء، وخدمة توصيل الأضاحي للمنازل بأسعار رمزية بالتنسيق مع شركة «براق».

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمقصب التابع للسوق تصل إلى 300 رأس من الماشية في الساعة من خلال 3 خطوط خدمة يعمل عليها 60 قصاباً، تحت إشراف 8 مراقبين واثنين من المشرفين لضمان سلاسة سير العمليات، إضافة إلى تواجد 9 أطباء بيطريين للرقابة على المقصب وحظائر الماشية.

وكذلك 20 عاملاً للحفاظ على نظافة المكان والمعدات، وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور، مبيناً أن السوق يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور خلال العيد من الـ 6 صباحا وحى الـ 4 عصراً، كما أنه يتم استقبال أضاحي الجمعيات الخيرية بعد الثالثة ظهرا، والأبقار والجمال بعد 12 ظهراً.

44 محلاً

وأضاف الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي أن السوق يضم 141 حظيرة للأغنام، و24 للأبقار، و73 محلاً للدواجن، و44 محلاً للأعلاف، و34 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام، كما يتميز المقصب بتجهيزاته العالية الكفاءة وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في الذبح والتقطيع.

مبينا أن أسعار الذبح تبدأ من 15 درهما للأغنام و25 درهما للأبقار الصغيرة و40 درهماً للأبقار المتوسطة وتصل إلى 70 درهماً للأبقار والجمال الكبيرة، كما أن السوق يقدم خطة متكاملة لخدمة الجمهور لإنجاز متطلباتهم بسلاسة وسهولة بدءا من دخول السوق ومروراً بشراء الأضحية، ومن ثم نقلها إلى المقصب انتهاء باستلامها في المناطق المخصصة للانتظار، فتم عمل خيمة مؤقتة لانتظار العملاء.

حرص

وبين أن إدارة السوق تحرص في كل عام على رفع مستوى وتطوير نوعية الخدمات المقدمة في السوق للتأكيد على مكانته كواحد من أهم أسواق المواشي على مستوى الدولة والمنطقة، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بقرب عيد الأضحى المبارك تم مضاعفة الجهود والخدمات المقدمة لتكون رحلة عملاء السوق سهلة وميسرة ابتداء من اختيار الأضحية حتى استلامها.

لافتا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والتي سوف تشرف على تنظيم الحركة المرورية خارج السوق وبلدية الشارقة التي ستكون مسئولة عن فحص المواشي من خلال توفير كادر محترف من الأطباء البيطريين، كما ستكون هناك سيارة إسعاف للحالات الطارئة.

إضافة إلى شركة «ساند» لإدارة المرافق المتكاملة. من جهتها أكدت ميثاء المعمري طبيب بيطري مساعد من بلدية مدينة الشارقة، أن فريق التفتيش البيطري،والذي يتكون من 9 الأطباء، يعمل على تفتيش شحنات المواشي القادمة للسوق، والرقابة على الذبائح قبل وبعد الذبح، للتأكد من سلامتها.

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