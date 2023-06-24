«الإمارات للخدمات الصحية» تعلن عن ساعات عمل منشآتها خلال العيد

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن ساعات العمل في جميع المنشآت الصحية التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ودعت أفراد المجتمع إلى التعرف على تفاصيل أوقات الزيارات وساعات عمل المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الأسنان، ومراكز الصحة العامة.

ومراكز فحص الإقامة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.ehs.gov.ae، أو عبر متابعة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقدم خدماتها وفقاً لمواعيد محددة وتخضع للتحديث بما يتناسب مع المتطلبات والمستجدات.

وأكدت المؤسسة على أن أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة لها ستستمر بتقديم خدماتها على مدار الساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بينما ستقدم أغلب عيادات الأسنان التابعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية خدماتها يوم عرفة من 8:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، وخلال اليوم الثاني من العيد ستقدم خدماتها من 8:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، أما في اليوم الثالث ستقدم جميع عيادات الأسنان التابعة لمراكز الرعاية الأولية خدماتها من 8:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً إلا في مركز المنامة الصحي.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن جميع مرافق ومنشآت المؤسسة مستمرة في تقديم خدماتها وفقاً لأعلى معايير الجودة والجاهزية التامة، وذلك على مدار فترتين؛ الصباحية والمسائية، لتلبية احتياجات ومتطلبات الأفراد.

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