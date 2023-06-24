رقابة على الحناء في الصالونات ومراكز التجميل

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تكثف بلدية دبي إجراءات الرقابة على منتج الحناء في كل من صالونات ومراكز التجميل وفي الأسواق المحلية ومنافذ البيع المباشر للجمهور، قبيل وأثناء فترة عيد الأضحى المبارك، وتقوم فرق التفتيش المعنية في إدارة الصحة والسلامة بالتفتيش والرقابة.

وأكدت بلدية دبي أن الإجراءات الرقابية في مراكز التجميل والصالونات: سحب عينات الحناء التي يتم تحضيرها وبيعها في المؤسسات وإرسالها للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامتها، والتأكد من تسجيل منتجات الحناء المستخدمة في المؤسسات (الصالونات النسائية) في نظام منتجي ببلدية دبي.

كذلك التأكد من طريقة الخلط الآمن للحناء في الصالونات ومراكز التجميل التي تقوم بتحضير وتقديم الخدمة، إضافة إلى التأكد من صلاحية منتجات الحناء المستخدمة في الصالونات ومراكز التجميل، والتدقيق على التخزين الآمن للمنتج، إلى جانب التحقق من البلاغات الواردة من الجمهور للبلدية من خلال قنوات التواصل المعتمدة من قبل بلدية دبي.

وفيما يتعلق بالإجراءات الرقابية في السوق المحلية ومنافذ البيع المباشر فيحرص المفتشون على التأكد من التزام المؤسسات باشتراطات الصحة والسلامة، والتأكد من التزام المؤسسات بتداول الحناء المسجلة في نظام منتجي، وسحب العينات للفحص المخبري والتأكد من مطابقتها، ويتم إخطار المؤسسات والموزعين في حال عدم مطابقة نتائج الفحص، كما يتم إعداد قوائم عدم المطابقة للمنتجات ونشرها لتوعية الجمهور العامة.

كذلك التحقق من البلاغات الواردة من الجمهور للبلدية من خلال قنوات التواصل المعتمدة من بلدية دبي.

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