10 اشتراطات لاستلام وتسليم الأضاحي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، عن خطة شاملة ومتكاملة للإجراءات التنظيمية بأسواق بيع الأضاحي، تتضمن وجود فريق الأطباء البيطريين على مدار الساعة لفحص الحيوانات الحية قبل دخولها لتلك الأسواق وعرضها للبيع، مع التأكد من التزام التجار بتطبيق المعايير الصحية من خلال عمليات رش الآفات وحصول تلك الأضاحي على التطعيمات اللازمة.

حيث يشرف الأطباء البيطريون على الأضاحي قبل الذبح للتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بأية أمراض معدية، وقيام الفريق البيطري بفحص اللحوم والأعضاء بعد الذبح داخل المقاصب للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وحددت الطنيجي 10 اشتراطات لتنظيم العمل في مقاصب الإمارة، وفي مقدمتها يمنع دخول المقاصب للمشاة ويسمح بدخول السيارات فقط، والالتزام بعدم النزول من السيارة أثناء تنزيل وفحص وترقيم الأضحية أو أثناء استلام الذبيحة، وحضور متعامل واحد لتسليم الأضحية أو استلامها، وإبراز الرسالة النصية الثانية من البلدية التي تفيد بالحضور لاستلام لحوم الأضحية وإيصال دفع الرسوم ورقم الأضحية عند باب الدخول لاستلام الذبائح.

التزام

وأضافت: يجب الالتزام بالمسارات واتجاهات السير المحددة من قبل دائرة البلدية بناءً على اللوحات الإرشادية، ويمنع دخول صالات الذبح أو صالات الانتظار نهائياً، وتقطيع ذبائح الأبقار والجمال بمقدار (1) كيلو فقط للقطعة الواحدة بحد أقصى.

كما لن يتم سلخ الرأس أو تنظيف الأحشاء خلال أيام العيد، ومنع أي طلب تقطيع خاص، مؤكدة أن تلك الاشتراطات تستهدف تسريع وتيرة العمل في المقاصب وضمان سرعة تسليم الأضاحي للزبائن بأسرع وقت.

مصدر موثوق

وأكدت الطنيجي، أهمية تجنب الشراء من الباعة المتجولين، والشراء من مصدر موثوق منه داخل الأسواق الرسمية، حيث حددت بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة، اتباع الإرشادات التالية عند اختيار الأضحية لضمان سلامتها، ومنها فحص الشكل الخارجي للأضحية، وأن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل، وأن تكون العين لامعة وبراقة.

ولا يوجد بها احمرار أو اصفرار، وخلوها من إفرازات أو التهابات في الفم أو الأنف أو اللسان، وأن يكون التنفس طبيعياً ولا تعاني من السعال، وأن تكون الأرجل مستقيمة وقوية، والصوف يكون ناعم الملمس ونظيفاً وليس باهتاً.

ارتفاع الطلب

وشهدت أسواق المواشي في رأس الخيمة، ارتفاع وتيرة الطلب على الأضاحي بشكل ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث أكد تجار السوق أن أسعار الأضاحي تختلف بحسب النوعية والوزن وبلد المنشأ، مؤكدين زيادة إقبال الزبائن على شراء وحجز الأضاحي منذ بداية الأسبوع الجاري لضمان حجز الأصناف التي تناسبهم بحسب الحجم والنوعية.

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