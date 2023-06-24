حاكم عجمان يكرّم الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية

المصدر: عجمان - وام

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كرّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، عدداً من الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية؛ تقديراً لدورهم الفاعل ودعمهم المستمر لطلبة جامعة عجمان الذين يواجهون صعوبة في استمرار مسيرة تحصيلهم العلمي بسبب ظروف مادية قاسية، حيث تمكّن عدد كبير من هؤلاء الطلبة بفضل الدعم الذي قدمته هذه الجهات المانحة من استكمال تحصيلهم العلمي.

حفل

وأقيم حفل التكريم بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان.

ووجه صاحب السمو حاكم عجمان الشكر والتقدير للجهات المانحة، التي مدت يد العون لهؤلاء الطلبة وأولياء أمورهم، وزرعت البسمة على وجوههم والأمل في مستقبل مشرق واعد.

وشمل التكريم هيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان، ومجموعة الرستماني في الدولة، وعائلة المرحوم عبدالواحد الرستماني، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، وجمعية دار البر، ومرشد الشحي.

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