بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تصل إلى مكة المكرمة

المصدر: دبي - البيان

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وصلت، فجر أمس، بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي إلى مكة المكرمة، استعداداً لاكتمال عمرة القدوم للحج.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي: «إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالدولة وإلى التعليمات الصادرة من مدير عام الدائرة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني بتسخير جميع الجهود اللازمة، وتسخير كافة الإمكانات لرعاية حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي.

والتي تشمل 80 حاجاً من موظفي وموظفات حكومة دبي، فإن فريق العمل المشرف على البعثة على أهبة الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ونطمئن أهالينا وأهالي الحجاج في دبي بأن جميع الحجاج وصلوا إلى أرض مكة المكرمة وأدوا مناسك العمرة صباح فجر الجمعة بسلامة الله وفضله بكل أريحية وسهولة ويسر، وقد تم تأمين جميع الإجراءات الخاصة بالتنقل والسفر وتجهيز المواصلات اللازمة على أكمل وجه».

وأكد المهيري تقديم حزمة من الدروس الدينية للحجاج فور وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وألقى الشيخ محمد حسن الطاهر مفتي البعثة أولى المحاضرات الدينية، أمس، في مكة حول فضائل مكة المكرمة وعمرة القدوم، لافتاً إلى أن تتوالى المحاضرات الدينية حول شرح مناسك وأحكام الحج بشكل تفصيلي في الأيام المقبلة، وستستمر المحاضرات في مكة المكرمة حتى الثامن من ذي الحجة، استعداداً لاستكمال أداء مناسك الحج.

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