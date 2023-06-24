يوم عالمي للصحة في مؤتمر الأطراف «COP28»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تعيين الدكتورة فانيسا كيري أولَ مبعوثة خاصة للمدير العام للمنظمة معنية بتغيّر المناخ والصحة، وستضطلع الدكتورة كيري، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «Seed Global Health»، وهي خبيرة وطبيبة مرموقة في مجال الصحة العالمية، بدور محوري في الترويج لرسائل المنظمة بشأن المناخ والصحة على أوسع نطاق والاضطلاع بأنشطة الدعوة على مستوى رفيع.

وقد بات تغيّر المناخ أكبر تحد صحي في القرن الحادي والعشرين، إذ يؤثر على جوانب شتى تمس رفاه البشر، وتتجلى آثاره الوخيمة في الظواهر الجوية القصوى والأمراض غير السارية والمعدية، وعلى صعيد البنية التحتية الصحية وقدرات القوى العاملة.

وقالت الدكتورة فانيسا كيري: إن هذا العام يعد عاماً حاسماً لإبراز أوجه الترابط بين تغير المناخ والصحة، فقد أعلنت رئاسة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المزمع عقده في دولة الإمارات عن تخصيص أول يوم للصحة في مؤتمر القمة في 3 ديسمبر 2023، وسيتيح هذا اليوم فرصة لتأكيد ما ينطوي عليه التصدي لتغير المناخ من أهمية حاسمة لصحة الإنسان.

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