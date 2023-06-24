المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن 93.5 % من سكان أبوظبي يشعرون بالأمن والسلامة الشخصية بارتفاع عن النسبة المسجلة في عام 2020، فيما ارتفعت نسبة السعادة بين السكان إلى 7.63 مقارنة بالدرجة المسجلة عام 2020 وذلك وفق نتائج الدورة الثالثة من استبانة جودة الحياة، التي شارك بها 82,761 ألفاً من أفراد المجتمع بهدف قياس مستوى جودة الحياة والرفاهية بين أفراد مجتمع الإمارة.

وتُعد الاستبانة أداة قياس رئيسة في تطوير منظومة العمل للقطاع الاجتماعي والحكومي في الإمارة، وشارك بها على مدار الثلاث دورات ما يقارب من 200 ألف من أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، للتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم حول العديد من المحاور الرئيسة ذات العلاقة بمواضيع مجتمعية مهمة.

تطوير

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إن استبانة جودة الحياة تعد صوت المجتمع، ويتم تطويرها بشكل مستمر بما يتماشى مع احتياجات جميع الفئات، لاسيما أن نتائج الاستبانة في الدورة الأولى مكّنت فريق العمل من إعداد استراتيجيات وتطوير سياسات مهمة تسهم في تطوير منظومة العمل، ومنها إطلاق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.

ورفع جودة حياة الأسرة، ووضع مبادرات تعزز ثقافة الرياضة في المجتمع، إلى جانب تطوير سياسة العمل التطوعي، وسياسة الدعم الاجتماعي، وإجراءات الحالات الطارئة، وتعزيز سياسة حماية ضحايا العنف والإيذاء.

14 مؤشراً

وتضمنت الاستبانة في الدورة الثالثة 14 مؤشراً رئيسياً تم تطويرها بناءً على نتائج الدورتين الأولى والثانية وهم: الإسكان، فرص العمل والإيرادات، دخل الأسرة والثروة، التوازن بين العمل والحياة، الصحة، التعليم والمهارات، الأمن والسلامة الشخصية، العلاقات الاجتماعية، المشاركة المدنية والحوكمة، جودة البيئة، التماسك الاجتماعي والثقافي، الخدمة الاجتماعية والمجتمعية، وجودة الحياة الرقمية السعادة والرفاهية.

وتم إعداد هذه الاستبانة بست لغات مختلفة وهي العربية، الإنجليزية، البنغالية، الهندية، التاغالوغية، والتيلجو، من أجل وصولها إلى جميع شرائح المجتمع للمشاركة فيها ووضع آرائهم ومقترحاتهم الرامية إلى التحسين والتطوير.

وحول مؤشر الأمن والسلامة الشخصية، أفاد 93.5 % من سكان أبوظبي بأنهم يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلاً، بارتفاع عن نسبة 93.0 % المسجلة في عام 2020 وأعلى من جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما سجل مؤشر السعادة والرفاهية أن سكان أبوظبي بلغت نسبة رضا السكان عن الحياة 70 % ويعتبر أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 67 % في حين ارتفعت نسبة السعادة بين السكان ووصلت إلى 7.63 مقارنة بالدرجة المسجلة 7.17 عام 2020.

علاقات

أما مؤشر العلاقات الاجتماعية فقد بينت النتائج أن نسبة الأشخاص الذين وافقوا أو وافقوا بشدة على أنهم راضون عن علاقاتهم الاجتماعية بلغت 74 %، بينما بلغت نسبة الرضا عن الحياة الأسرية 73 %. وفي نفس المؤشر، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين قضوا وقتاً طويلاً أو طويلاً بعض الشيء مع الأسرة إلى 39.2 % مقارنة بالدورة السابقة الذي بلغ 23.9 %.

كما تمَّ تسجيل أعلى معدلات السعادة لدى الأشخاص الذين التقوا بأصدقائهم عدة مرات أسبوعياً بواقع 7.49 نقاط.

وفيما يتعلق مؤشر التماسك الاجتماعي والثقافي، تم تسجيل مستوى مرتفع جداً للشعور الوطني والهوية المجتمعية بين المواطنين الإماراتيين، والشعور بالهوية المجتمعية بين الوافدين في أبوظبي، وحول الشعور بالحرية الدينية فقد أعرب 88.6 % من الأفراد أنهم يوافقون أو يوافقون بشدة على عبارة «أشعر بالحرية الدينية في أبوظبي».

ورصد مؤشر جودة الحياة الرقمية، من خلال الوصول الرقمي إلى المعلومات، إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فتبين أن 88.7 % من سكان أبوظبي يتمتعون بخدمات الإنترنت في منازلهم، وهي نسبة أعلى من 85.2 % المسجلة في عام 2020.

وتعمل نتائج الاستبانة على دعم جهود الدائرة الخاصة بتطوير المجتمع وحمايته من خلال الجمع بين أنماط الحياة الحديثة وقيم المجتمع وثقافته، وتحقيق الانسجام والتناسق بين المجتمع وكافة قطاعات العمل، حيث ستدعم النتائج الملامح الرئيسية لجودة الحياة .

وفي مؤشر الرياضة، اعتبر 60 % من المشاركين أن عدم توفر الوقت يعد أحد الأسباب الرئيسية لعدم ممارسة الرياضة.

وبشأن العمل التطوعي، فقد أبدى 56.4 % من المشاركين أنهم لم يعلموا أو علموا قليلاً بالفرص التطوعية.

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