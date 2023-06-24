الدفاع المدني بدبي يبدأ تركيب أنظمة كشف الحرائق لمساكن ذوي الدخل المحدود

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وتنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي توريد وتركيب أنظمة كشف الحرائق «حصّنتك للمنازل السكنية» لذوي الدخل المحدود في إمارة دبي، وذلك تحقيقاً لأقصى درجات الأمن والسلامة في الإمارة ومواصلة الارتقاء بجودة الحياة، وخصصت حكومة دبي أكثر من 30 مليون درهم دعماً للأسر ذوي الدخل المحدود.

إشراف

وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي الإشراف على توفير ومتابعة أجهزة الإنذار المبكر في الكشف عن الحرائق بدبي، على أن يتم تحديد قائمة المستحقين من ملاك البيوت والمنازل السكنية من مواطني الدولة من ذوي الدخل المحدود القاطنين بإمارة دبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي.

مقومات

وتدعم المنظومة الجديدة مقومات الحياة الكريمة للأسر المستفيدة منها بشكل خاص ومجتمع الإمارة بشكل عام، وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتوظف أجهزة الإنذار المبكر المتقدمة المخصصة للكشف عن الحرائق كما تسخر قدرات مجموعة من التقنيات الذكية المتطورة من أجل ضمان سلامة المنازل السكنية على مدار الساعة وإنذار السكان عند حدوث الحريق وفي الحالات الطارئة.

تنمية

وتحقق المبادرة أهداف التنمية الشاملة في إمارة دبي القائمة على خدمات متميزة محورها الأثر الإيجابي في الفرد والمجتمع، وتمكين كل فئاته وضمان أعلى معايير الأمان والسلامة لهم عبر العمل المبني على الشراكة والتعاون الاستراتيجي القائم على توحيد الرؤى والتوجهات بما يخدم مصالح الإمارة.

فيديو

وقد نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي فيديو يوضح خطوات التركيب وكذلك لأحد المواطنين المستفيدين :

حيث عبر أحد المواطنين المستفيدين من برنامج الدفاع المدني في دبي من تركيب أجهزة الإنذار والكشف المبكر عن الحرائق عن شكره للحكومة وإدارة الدفاع المدني والشركاء لزيارتهم بيته وتركيب أجهزة الإنذار حيث وشرحوا له طريقة الاستخدام عند وقوع الحريق وسماع صوت الجرس ليكون عند العائلة الوقت الكافي للتصرف، مؤكدا أنه يشعر بالأمان على بيته وأطفاله من هكذا حوادث بفضل الإنذار المبكر.

وتاتي الخطوة لتسهم في حماية الأرواح والممتلكات، كما تشمل المنظومة توفير الغطاء التأميني للمنازل في حال حدوث كوارث أو حرائق بتركيب حماية

دعم

ويأتي ذلك في إطار دعم الحكومة الرشيدة للأسر من ذوي الدخل المحدود والحرص على تبني أرقى المعايير لضمان أمن وسلامة المواطنين وصونا لممتلكاتهم ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة وتشمل المنظومة توفير الغطاء التأميني للمنازل في حال حدوث كوارث أو حرائق.

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