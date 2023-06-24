مشروع لتطوير ميناء الصيادين في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك بالإمارة لـ «البيان»، أن الجمعية رصدت 100 ألف درهم لتطوير مشروع ميناء الصيادين (مرسى الميدان).

وتحديث البنية التحتية فيه، منها رصف 65 موقفاً بالانترلوك، إضافة إلى إنارتها، وتحديث كاميرات المراقبة لضبط عملية الدخول والخروج إلى الميناء، وتحسين المدخل الرئيسي وربطه بالبوابات إلى الشارع الرئيس، بعد أن تم رصفه بالانترلوك، ما يؤدي إلى تحسين الخدمات داخل الميناء، وتم دعمه من جمعية الصيادين بالإمارة.

كما أنه كل عام يتم إدخال بعض التحسينات على الميناء، وتم خلال ذلك العام 2023 تبديل الإنارة لتكون بالكهرباء، بدلاً من الطاقة الشمسية التي أضحت غير مستقرة، وجاري تحديث الكاميرات لعملية الرصد والمتابعة لكامل الميناء تلقائياً في الفترة المسائية.

كما أن المساحة التي تم رصفها داخل الميناء تبلغ 2000 متر مربع، مبيناً في الوقت ذاته أن إيرادات الجمعية بلغت 4 ملايين و255 ألف درهم في العام 2022 لأول مرة منذ تأسيسها.

وأضاف إن الجمعية تحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، لتخفيف الأعباء عن الصيادين المواطنين، وتوفير كل احتياجاتهم الضرورية من مستلزمات الصيد.

وأوضح رئيس جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك أن أبرز إنجازات الجمعية في العام 2022، هو زيادة إيراداتها لتصل إلى 4 ملايين و255 ألف درهم، وسيتم توزيع الأرباح للصيادين قرب عطلة العيد مباشرة، حيث تعد تلك الزيادة الأولى في تاريخ جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك، لافتاً إلى أن الجمعية وضعت خططاً وبرامج سوف يتم تنفيذها العام الجاري 2023، بهدف تشجيع المواطنين على الاستمرار في مهنة الصيد .

سلوكيات

ولفت إلى أنه تم تزويد البوابتين الإلكترونيتين بمرسى الميدان بـ 30 كاميرا لضبط عملية دخول وخروج الصيادين للمرسى وكل المركبات، فترصد ساعة الدخول والخروج ، كما تم من خلالها ضبط عملية حركة القوارب وتنظيمها من غير مخالفات تذكر من قبل بعض الصيادين، مبيناً أنه تم توزيع بطاقات لكل العاملين بالمرسى بما فيهم الصيادون.

إضافة إلى الكاميرات الداخلة التي تم تركيبها على المراسي داخل الميناء الذي يضم 440 مرسى، منها 30 مرسى مخصصة للقوارب الخشبية، وتم توزيع البطاقات مجاناً على 1050 من الصيادين الذين يبلغ عددهم 350 صياداً مواطناً فاعلين ومقيدين لدى الجمعية، إضافة إلى 700 من العمالة المساعدة من العاملين على اللنشات والقوارب.

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