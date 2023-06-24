شرطة عجمان تكرم إدارة جناح الجو في وزارة الداخلية

المصدر: (عجمان - البيان)

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كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إدارة جناح الجو بوزارة الداخلية وذلك تقديراً لجهودهم وتعاونهم ودعمهم الدائم لشرطة عجمان.

وقال قائد عام شرطة عجمان إن هذا التكريم جاء تقديراً للجهود المستمرة التي تقدمها إدارة جناح الجو بوزارة الداخلية في دعم مهام الشرطة وتعزيز الأمن والسلامة المرورية في إمارة عجمان، وإسهاماتهم ومشاركتهم في المناسبات والاحتفالات الرسمية فكان لهم دور بارزٌ في إنجاحها وتميزها.

وكرم قائد عام شرطة عجمان العقيد دكتور طيار سعيد غريب المزروعي مدير إدارة جناح الجو، والعقيد مدرب طيار جمال عيسى المطروشي، والعقيد مدرب طيار حمد حميد المراشدة، والعقيد طيار عبد الله محمد الميل، وأثنى على تفانيهم وجهودهم وتعاونهم مع شرطة عجمان في مختلف المجالات.

من جانبه، عبر العقيد دكتور طيار سعيد غريب المزروعي مدير إدارة جناح الجو عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكداً استعداد إدارة جناح الجو بوزارة الداخلية للتعاون الدائم مع جميع القيادات الشرطية لضمان تعزيز الأمن والسلامة وتوفير البيئة الآمنة لجميع أفراد المجتمع.

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